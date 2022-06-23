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ميقاتي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة: شكراً لمن سماني والشكر أيضاً لمن لم يزكّني لأنهم جميعاً مارسوا دورهم بكل ديمقراطية
Lebanon 24
23-06-2022
|
10:25
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