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ميقاتي: لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب إذ أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة

Lebanon 24
23-06-2022 | 10:27
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23/06/2022 20:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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