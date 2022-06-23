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ميقاتي: لقد أصبحنا أمام تحد الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي إنطلاقا من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر

Lebanon 24
23-06-2022 | 10:28
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ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا وأمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل
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