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ميقاتي: نحن في صدد استكمال الخطوات الاساسية لحل معضلة الكهرباء التي تستنزف الخزينة وطاقات الناس وندعو الجميع للانخراط في هذه الورشة بعيداً من الشروط والاعتبارات المسبقة
Lebanon 24
23-06-2022
|
10:29
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