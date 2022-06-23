ميقاتي: نحن في صدد استكمال الخطوات الاساسية لحل معضلة الكهرباء التي تستنزف الخزينة وطاقات الناس وندعو الجميع للانخراط في هذه الورشة بعيداً من الشروط والاعتبارات المسبقة

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