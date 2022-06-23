ميقاتي: دعوتي للجميع لملاقاتنا في هذه الورشة بكل ايجابية وروح بناءة لتتضافر كل جهودنا ولنبحث عن كل اسباب تعزيز الشراكة الوطنية وحماية الاستقرار الوطني

Lebanon 24