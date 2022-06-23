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ميقاتي متوجهاً إلى اللبنانيين: ثقتي كبيرة بكم أنتم الذين لم تقهركم شدّة ولم تهزمكم المحن والشدائد رغم كل ما مرّ على هذا الوطن

Lebanon 24
23-06-2022 | 10:30
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