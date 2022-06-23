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وزارة الخارجية البريطانية: وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط تؤكد أن خطط المستوطنات تعرقل حل الدولتين وفرص السلام

Lebanon 24
23-06-2022 | 10:46
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