Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: سأتقدم من فخامة الرئيس أواخر الاسبوع المقبل بعد المشاورات النيابية غير الملزمة بتشكيلة حكومية

Lebanon 24
23-06-2022 | 11:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: سأتقدم بتشكيلة حكومية أواخر الأسبوع المقبل بعد المشاورات النيابية غير الملزمة
lebanon 24
23/06/2022 23:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: هناك إنطباع عام يقول بأن الرئيس نجيب ميقاتي قد يكون رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة المقبلة لكنّ النواب هم الذين يختارون اسم الرئيس المكلف خلال الاستشارات النيابية
lebanon 24
23/06/2022 23:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي بعد لقاء مع وفد بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات: الحكومة أنجزت كل الترتيبات لاجراء الإنتخابات النيابية يوم الأحد المقبل بكل حرية وديموقراطية
lebanon 24
23/06/2022 23:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من السراي: اللبنانيون مدعوون يوم الاحد للمشاركة بالانتخابات النيابية بعد جولتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار وشكلتا خطوة أساسية بتعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر والمقيم
lebanon 24
23/06/2022 23:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:50 | 2022-06-23
16:49 | 2022-06-23
16:48 | 2022-06-23
16:47 | 2022-06-23
16:33 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website