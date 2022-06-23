Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: أنا لا أركض وراء التكليف ولو لم أكن موجوداً على رأس الحكومة لما كنت أرغب بالتكليف مرة أخرى

Lebanon 24
23-06-2022 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب السابق نقولا نحاس للـ"أم تي في": ليس مهماً الرقم الذي ناله الرئيس ميقاتي اليوم في التكليف والأهم أنّ هناك قراراً ديمقرطياً بإعطائه المسؤولية لإكمال المشوار
lebanon 24
23/06/2022 23:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا يوجد شروط لتأليف الحكومة وبرأيي يصعب أن نقوم بحكومة لون واحد وهي غير محبذة
lebanon 24
23/06/2022 23:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لل "LBCI": اذا لم تؤلف حكومة جديدة فالحكومة الموجودة مكتملة المواصفات
lebanon 24
23/06/2022 23:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لـ"التلفزيون العربي": لا نريد حربا وكل ما نريده هو استخراج الغاز من شرق المتوسط
lebanon 24
23/06/2022 23:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:50 | 2022-06-23
16:49 | 2022-06-23
16:48 | 2022-06-23
16:47 | 2022-06-23
16:33 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website