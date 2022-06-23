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رئيس الهيئة القضائية بالكونغرس: سماح المحكمة العليا بحمل السلاح بالأماكن العامة مخز ويجعل الأميركيين أقل أمنا (الجزيرة)

Lebanon 24
23-06-2022 | 12:05
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