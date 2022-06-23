Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤولون أميركيون: واشنطن ستقدم 450 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-06-2022 | 12:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يعلن من كييف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار وخمسمئة مليون يورو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/06/2022 23:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: وافقنا على 800 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا (العربية)
lebanon 24
23/06/2022 23:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الدفاع: فرنسا سترسل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/06/2022 23:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن ستقدم مئة مليون دولار إضافية مساعدات لأوكرانيا
lebanon 24
23/06/2022 23:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:50 | 2022-06-23
16:49 | 2022-06-23
16:48 | 2022-06-23
16:47 | 2022-06-23
16:33 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website