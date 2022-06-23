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ميقاتي: "لا يمكن أن أقبل بأي حكومة تتعارض مع الأمور الوطنية الأساسية وبالتالي أنا مرن وأهم شيء أن تتعهد وزارة الطاقة أن تنفذ خطة الطاقة فاللبنانيون لا يستطيعون الانتظار أكثر بخصوص هذا الموضوع

Lebanon 24
23-06-2022 | 13:08
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