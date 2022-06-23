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الحاكم الأوكراني للوغانسك: لا نستبعد انسحابنا إلى مواقع أكثر تحصينا في سيفيرودونيتسك مع القصف الروسي الكثيف (الجزيرة)

Lebanon 24
23-06-2022 | 13:19
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