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تاس عن زعيم الانفصاليين في دونيتسك: قواتنا على وشك قطع طرق إمداد المقاتلين الأوكرانيين قرب ليسيتشانسك (الجزيرة)

Lebanon 24
23-06-2022 | 13:40
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