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وزير الخارجية الأوكراني: مستقبل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي واليوم هو بداية رحلة طويلة (الجزيرة)

Lebanon 24
23-06-2022 | 14:41
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