النائب السابق نقولا نحاس للـ"أم تي في": ليس مهماً الرقم الذي ناله الرئيس ميقاتي اليوم في التكليف والأهم أنّ هناك قراراً ديمقرطياً بإعطائه المسؤولية لإكمال المشوار

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