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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 450 مليون دولار

Lebanon 24
23-06-2022 | 15:57
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