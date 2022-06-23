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لافروف: نشعر بقلق إزاء رد الفعل البطيء للأمم المتحدة على مقترحاتنا من أجل حل مشكلة تصدير الحبوب
Lebanon 24
23-06-2022
|
16:14
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