Advertisement

أخبار عاجلة

جون كيربي: نتمسك بموقفنا بشأن أهمية إجراء تحقيق كامل ومعمق في مقتل شيرين أبو عاقلة وأوضحنا ذلك لجميع الأطراف

Lebanon 24
23-06-2022 | 16:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: ندعو لإجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
lebanon 24
24/06/2022 06:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون يعزي الرئيس عباس بوفاة شيرين ابو عاقلة ويذكر بأهمية تسليط الضوء الكامل على ملابسات مقتلها
lebanon 24
24/06/2022 06:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن شدد في اتصال بنظيره الإسرائيلي على أهمية استكمال التحقيقات في مقتل شيرين أبو عاقلة
lebanon 24
24/06/2022 06:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نؤيد إجراء تحقيق كامل في قتل شيرين أبو عاقلة وهذه هي أهم وأول خطوة يجب اتخاذها
lebanon 24
24/06/2022 06:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
22:20 | 2022-06-23
22:16 | 2022-06-23
18:30 | 2022-06-23
17:48 | 2022-06-23
17:30 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website