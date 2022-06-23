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وزير الخارجية الروسي: تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة تطيل أمد أزمة الغذاء

Lebanon 24
23-06-2022 | 16:50
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