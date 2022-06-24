هنية بعد لقائه الرئيس عون: أكدنا لفخامة الرئيس تضامننا مع لبنان ورفضنا سرقة العدو "الإسرائيلي" ثرواته البحرية ونتمنى للبنان الأمن والإستقرار والمزيد من الوحدة

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