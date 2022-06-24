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جونسون: حصار روسيا للموانئ الأوكرانية أمر لا يمكن التسامح معه فهناك 25 مليون طن من القمح تحتجزها روسيا

Lebanon 24
24-06-2022 | 05:03
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