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"الجزيرة" عن مسؤول أفغاني: 5 قتلى و11 مصابا إثر هزة أرضية ضربت ولاية بكتيكا صباح اليوم قرب مركز زلزال الأربعاء الماضي

Lebanon 24
24-06-2022 | 05:19
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