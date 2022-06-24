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سلام: المشهد مؤسف في الأسبوع الأخير مع العلم أن الدولة سعت لتأمين الدعم وفتح الإعتمادات مع أننا في بلد عاجز عن الدعم وقررنا الإستمرار بدعم الخبز

Lebanon 24
24-06-2022 | 06:05
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