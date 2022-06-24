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أبو الحسن: دعم الطحين ضروري

Lebanon 24
24-06-2022 | 06:39
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كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على  "تويتر": "دعم الطحين ضروري لحماية لقمة العيش للناس لكن الأهم ضبط الحدود، ننتظر إجراءات فورية بعيدا عن المواقف اللفظي". 
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