أبو الحسن: دعم الطحين ضروري

كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "دعم الطحين ضروري لحماية لقمة العيش للناس لكن الأهم ضبط الحدود، ننتظر إجراءات فورية بعيدا عن المواقف اللفظي".

Advertisement