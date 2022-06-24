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الرئيس عون مستقبلاً رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس": لبنان يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعلى حق العودة الى ارضه

Lebanon 24
24-06-2022 | 07:06
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