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وزير الخارجية الأميركية: 40 مليون شخص أضيفوا إلى عدد الجياع هذا العام بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا

Lebanon 24
24-06-2022 | 07:20
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