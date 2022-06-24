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"الجزيرة" عن مصادر أمنية عراقية: هجوم بالصواريخ يستهدف حقلا لإنتاج الغاز لشركة دانة الإماراتية على أطراف كركوك شمالي العراق

Lebanon 24
24-06-2022 | 07:44
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