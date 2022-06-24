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مجموعة السبع: إغلاق روسيا البحر الأسود وقصف صوامع الحبوب الأوكرانية يفاقم أزمة الغذاء
Lebanon 24
24-06-2022
|
08:29
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