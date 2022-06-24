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رئيس الوزراء البولندي يقول إنّ بلاده ودول البلطيق ستعمل على تعزيز دفاعات الناتو في ممر "سولكي" قرب حدود روسيا
Lebanon 24
24-06-2022
|
09:40
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