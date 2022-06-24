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البنتاغون: بدء استخدام أول دفعة من راجمات الصواريخ الأميركية "هيمارس" في أوكرانيا والثانية تصل الشهر المقبل

Lebanon 24
24-06-2022 | 10:35
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