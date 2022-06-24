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رئيس وزراء بولندا: دول الاتحاد الأوروبي قررت تقديم مساعدة لأوكرانيا قيمتها 9 مليارات يورو (الشرق)

Lebanon 24
24-06-2022 | 11:09
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