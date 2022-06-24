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الرئيس الليتواني: يجب أن يكون هناك وجود أكبر للنيتو في دول البلطيق لمواجهة التهديد الروسي انطلاقا من بيلاروسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
24-06-2022 | 14:41
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