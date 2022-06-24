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وزير الدفاع الأوكراني: روسيا تطلق 1000 قذيفة بالساعة لبث الرعب بين مقاتلينا

Lebanon 24
24-06-2022 | 19:00
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