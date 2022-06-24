Advertisement

أخبار عاجلة

باشاغا: أتطلع للعمل مع أميركا والأوروبيين والدول العربية والأفريقية لإعادة بناء ليبيا

Lebanon 24
24-06-2022 | 19:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب الليبي: المصالحة ركن أساسي في بناء ليبيا ونهضتها
lebanon 24
25/06/2022 16:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: السويد وفنلندا وتركيا أجرت محادثات بناءة (العربية)
lebanon 24
25/06/2022 16:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: ننتظر ردا بناء من إيران بشأن الاتفاق النووي (العربية)
lebanon 24
25/06/2022 16:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: حل ليبي ليبي قائم على أسس الشرعية الدولية مخرج للأزمة في ليبيا (العربية)
lebanon 24
25/06/2022 16:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:32 | 2022-06-25
08:24 | 2022-06-25
08:23 | 2022-06-25
07:40 | 2022-06-25
07:17 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website