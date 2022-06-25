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أخبار عاجلة
الحدث: انسحاب مجموعات متتالية بالقوات الأوكرانية من سيفر دونيتسك
Lebanon 24
25-06-2022
|
05:51
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