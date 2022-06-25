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أمين عام حلف النيتو: اتفقت مع الرئيس التركي على مواصلة المحادثات في بروكسل ومدريد الأسبوع المقبل

Lebanon 24
25-06-2022 | 06:22
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