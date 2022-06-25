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التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار في بعض المناطق والتي تتسبب بانزلاقات وحوادث مرورية

Lebanon 24
25-06-2022 | 06:26
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التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار في بعض المناطق والتي تتسبّب بانزلاقات وحوادث مرورية
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