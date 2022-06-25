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وزير الخارجية الإيراني: على الجميع أن يعرف أننا لن نتحمل أفعال الكيان الصهيوني وتحركاته المستفزة

Lebanon 24
25-06-2022 | 10:10
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