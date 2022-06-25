Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي: أدعوك أن نكون جاهزين لاستخدام أكثر الأسلحة فتكا

Lebanon 24
25-06-2022 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني لنظيره الروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارا عدم وجود أي انحراف في برنامجنا النووي (الجزيرة)
lebanon 24
25/06/2022 22:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نوفوستي: الرئيس الروسي قال لنظيره الفنلندي إنه لا يوجد خطر على فنلندا وإن تخليها عن الحياد سيكون خطأ (الجزيرة)
lebanon 24
25/06/2022 22:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: صواريخ جافلين من أكثر الأسلحة التي أفادت الجيش الأوكراني في صد الهجوم الروسي
lebanon 24
25/06/2022 22:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: كييف تعمل على تطوير وسائل تقنية لاستخدام الأسلحة البيولوجية ضد الاتحاد الروسي
lebanon 24
25/06/2022 22:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:04 | 2022-06-25
14:50 | 2022-06-25
14:43 | 2022-06-25
13:31 | 2022-06-25
13:13 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website