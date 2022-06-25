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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: على الجميع أن يعرف أننا لن نتحمل أفعال الاسرائيليين وتحركاته المستفزة
Lebanon 24
25-06-2022
|
11:54
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