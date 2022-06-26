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شركات الطاقة الفرنسية تدعو للحد فورا من استهلاك الطاقة للتصدي لأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق

Lebanon 24
26-06-2022 | 02:41
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