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"رويترز" عن مسؤول أميركي: العقوبات على روسيا تقوض قطاعي التكنولوجيا والدفاع مع مرور الوقت

Lebanon 24
26-06-2022 | 03:07
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