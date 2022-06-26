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أخبار عاجلة
"رويترز" عن مسؤول أميركي: العقوبات على روسيا تقوض قطاعي التكنولوجيا والدفاع مع مرور الوقت
Lebanon 24
26-06-2022
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03:07
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