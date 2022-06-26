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أخبار عاجلة
بايدن: هناك الكثير لنفعله لمواجهة التحديات الاقتصادية جراء الاعتداء الروسي على أوكرانيا
Lebanon 24
26-06-2022
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04:51
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