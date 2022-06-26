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رئيس المجلس الأوروبي: الدول السبع الكبرى تحتاج لمساعدة أوكرانيا ودعم اقتصادنا واقتصاديات شركائنا (الجزيرة)

Lebanon 24
26-06-2022 | 05:09
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