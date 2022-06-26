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الراعي: نناشد جميع الأطراف بأن تتعاون مع الرئيس المكلف بعيدا عن شروط لا تليق بهذه المرحلة الدقيقة ولا يتسع الوقت لها

Lebanon 24
26-06-2022 | 05:44
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ميقاتي: نحن في صدد استكمال الخطوات الاساسية لحل معضلة الكهرباء التي تستنزف الخزينة وطاقات الناس وندعو الجميع للانخراط في هذه الورشة بعيداً من الشروط والاعتبارات المسبقة
lebanon 24
26/06/2022 15:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام: إذا لم تتوافر ‏الشروط المطلوبة ‏لتسمية الرئيس المكلف لن ‏نسمي أحدا
lebanon 24
26/06/2022 15:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نناشد جميع القوى السياسيّة المؤمنة بقيام لبنان الحرّ والسيد والمستقل والصامد أن تُحيّد صراعاتها ومصالحها وتوفّر الاستقرار السياسي لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان
lebanon 24
26/06/2022 15:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نناشد الجميع الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة لأنّ ترف الوقت لم يعد متاحاً أبداً
lebanon 24
26/06/2022 15:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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