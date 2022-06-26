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الراعي: لتخصيص الأشهر الـ4 المتبقية من عمر العهد في خفض نسبة الحقد والأعمال البوليسيّة والتخفيف من معاناة الناس وضبط الأمن

Lebanon 24
26-06-2022 | 05:48
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