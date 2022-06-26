29
o
بيروت
37
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الدفاع الروسية: مقتل 720 من القوميين الأوكرانيين وتدمير 12 دبابة في عدة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية (الجزيرة)
Lebanon 24
26-06-2022
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: استهدفنا 67 منشأة عسكرية أوكرانية ما أدى لمقتل 300 من القوميين الأوكرانيين
Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهدفنا 67 منشأة عسكرية أوكرانية ما أدى لمقتل 300 من القوميين الأوكرانيين
26/06/2022 15:47:24
26/06/2022 15:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت ٣ طائرات مسيرة إحداها من طراز بيرقدار (الجزيرة)
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت ٣ طائرات مسيرة إحداها من طراز بيرقدار (الجزيرة)
26/06/2022 15:47:24
26/06/2022 15:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية عن قائد وحدة "آزوف": القوات الروسية بدأت باقتحام مصنع "آزوفستال" بعد سلسلة ضربات جوية (الجزيرة)
Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية عن قائد وحدة "آزوف": القوات الروسية بدأت باقتحام مصنع "آزوفستال" بعد سلسلة ضربات جوية (الجزيرة)
26/06/2022 15:47:24
26/06/2022 15:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: توجيه ضربات صاروخية عالية الدقة لست وثلاثين منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم (الجزيرة)
Lebanon 24
الدفاع الروسية: توجيه ضربات صاروخية عالية الدقة لست وثلاثين منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم (الجزيرة)
26/06/2022 15:47:24
26/06/2022 15:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟
14:17 | 2022-06-25
25/06/2022 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأربعاء.. هذا ما ستشهده بيروت
Lebanon 24
الأربعاء.. هذا ما ستشهده بيروت
14:58 | 2022-06-25
25/06/2022 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ملف الحدود البحرية.. هذا ما أكّده مفاوضون إسرائيليون للوسيط الأميركي
Lebanon 24
جديد ملف الحدود البحرية.. هذا ما أكّده مفاوضون إسرائيليون للوسيط الأميركي
14:26 | 2022-06-25
25/06/2022 02:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة من المصارف بشأن سحوبات الليرة.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة جديدة من المصارف بشأن سحوبات الليرة.. ما هي؟
12:34 | 2022-06-25
25/06/2022 12:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حزب عن "التغييريين": ما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن
Lebanon 24
رئيس حزب عن "التغييريين": ما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن
01:02 | 2022-06-26
26/06/2022 01:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
08:44 | 2022-06-26
البيت الأبيض: نتوقع أن تتضمن استراتيجية الناتو رسالة تحذير قوية للصين (العربية)
08:15 | 2022-06-26
الجيش الروسي يعلن إحباط هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني في البحر الأسود (لعربية)
08:07 | 2022-06-26
قوات لوغانسك الانفصالية تقول إنها أسرت 70 مقاتلا أوكرانيا في مصنع أزوت بسيفيرودونيتسك (العربية)
08:05 | 2022-06-26
بلومبيرغ عن البنك المركزي الألماني: اقتصاد البلاد سيتراجع 3% في 2023 إذا توقف الغاز الروسي (العربية)
07:59 | 2022-06-26
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة زليكان التي تضم قوات تركية في الموصل (العربية)
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
26/06/2022 15:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
26/06/2022 15:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
26/06/2022 15:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact