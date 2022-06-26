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وزير التموين المصري: تعاقدنا على شراء 180 ألف طن من القمح من الهند (الشرق)

Lebanon 24
26-06-2022 | 06:17
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