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قوات لوغانسك الانفصالية تقول إنها أسرت 70 مقاتلا أوكرانيا في مصنع أزوت بسيفيرودونيتسك (العربية)

Lebanon 24
26-06-2022 | 08:07
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